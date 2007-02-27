Бойко напомнил собственникам облгазов о рычагах влияния

В ближайшее время государство усилит свое влияние на рынке газоснабжения и газораспределения. Об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в интервью еженедельнику "БИЗНЕС" (№9 от 26 февраля т.г.).

"Государство в скором времени начнет наводить порядок на рынке газоснабжения и газораспределения… Сейчас принято решение усилить влияние государства на этом рынке, в частности, на те облгазы, где у нас корпоративные права", - сказал министр.

При этом он отметил, что "действительно, проблема теневых доходов в облгазах существует, и решение этой проблемы лежит в контексте наведения порядка в целом на этом рынке".

"Руководители и собственники облгазов должны понять, что государство обладает достаточными рычагами влияния на них", - подчеркнул Ю.БОЙКО.

В тоже время издание отмечает, что одной из первых жертв в борьбе с теневыми доходами может стать ОАО «Черкассыгаз», которое подконтрольно народному депутату Богдану ГУБСКОМУ. По информации «БИЗНЕСА», 24 января министр анонсировал исключение ОАО «Черкассыгаз» из схемы поставок газа промышленным потребителям из-за низкой оплаты поставленного газа.

По данным пресс-службы ДК «Газ Украины», задолженность ОАО «Черкассыгаз» за потребленный в 2006 году газ составила 49 млн. грн.

ОАО "Черкассыгаз" специализируется на транспортировке и поставке природного газа, реализации сжиженного газа в Черкассах и области.

По данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 36,76% акций «Черкассыгаз» с сентября 2003 года принадлежит компании «Укртрансгаз-Сервис», за НАК «Нафтогаз Украины» закреплено 51% акций предприятия.

Около 50% потребления природного газа Черкасской области приходится на черкасский «Азот» и «Черкасское химволокно».