Милиция подтвердила смерть женщины на открытии памятника Сталину

В Запорожье во время церемонии открытия памятника Сталину скончалась пожилая женщина.

Информацию об этом УНИАН подтвердили в руководстве Запорожского главка милиции.

"Действительно, во время церемонии пожилой женщине - участнице мероприятия - стало плохо и она скончалась", - сообщили в милиции, отметив, что "причина смерти женщины пока однозначно не установлена - по факту скоропостижной смерти проводится проверка".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 мая, после завершения церемонии открытия памятника Сталину у здания Запорожского обкома КПУ 2-й секретарь обкома КПУ Александр ЗУБЧЕВСКИЙ, сообщил, что 3 ветеранам стало плохо и они были госпитализированы. По словам А.ЗУБЧЕВСКОГО, причиной резкого ухудшения самочувствия пожилых людей стала жаркая погода.