"РосУкрЭнерго" сменит состав собственников?

Ведутся переговоры об изменении состава собственников компании «РосУкрЭнерго».

Как сообщил УНИАН источник, близкий к ОАО «Газпром», украинский бизнесмен Иван ФУРСИН принял решение о выходе из состава акционеров компании CentraGas Holding AG (Австрия), которая является владельцем 50% акций «РосУкрЭнерго».

По словам источника, в настоящий момент ведутся переговоры между совладельцами CentraGas Holding AG (Австрия) И.ФУРСИНЫМ и Дмитрием ФИРТАШЕМ о продаже части активов компании.

Как сообщал УНИАН, в июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали «РосУкрЭнерго» с регистрацией в Швейцарии для поставки туркменского газа в Украину до 2028 года.

50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и И.ФУРСИН (10% акций).