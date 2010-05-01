Пограничники задержали браконьерское судно

Пограничники задержали рыбопромысловое судно «Барс» из Херсона, на борту которого было обнаружено 440 килограммов незаконно выловленного осетра, севрюги и камбалы-калкана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, правоохранители заблаговременно узнали о возможной браконьерской деятельности моряков. Когда «Барс» вернулся с промысла в порт Херсона, для его проверки была сформирована совместная досмотровая группа пограничников, сотрудников СБУ, МВД и Госрыбохраны.

Во время проверки рыбалки категорически отказывались открывать люк емкости для воды. Это они мотивировали тем, что отсутствует компетентный специалист. Причина оказалась более банальной – в закрытой емкости спрятали мешки с 3 осетрами (почти 12 кг), 16 севрюгами (более 66 кг) и 120 камбалами-калканами (почти 364 кг), а также 3 сети.

Браконьерский улов передали в рыбохрану. Материалы о правонарушении, предусмотренном статьей 249 Уголовного кодекса Украины «незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», передали в прокуратуру.