Харьков получил от ПАСЕ Премию Европы

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) наградила Харьков Премией Европы за развитие европейского сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского председателя Геннадий КЕРНЕС.

По его словам, решение о присуждении награды Харькову было принято единогласно на заседании Комиссии по вопросам окружающей среды, сельского хозяйства и развития территорий ПАСЕ.

Г.КЕРНЕС сообщил, что премия состоит из переходящего приза, медали, диплома и денежной премии, которая предназначается для проведения стажировок сотрудников муниципалитетов городов-лауреатов.

Он напомнил, что Харьков является обладателем Диплома Европы в 2003 году, Почетного флага в 2004 году и Почетной таблицы в 2008 году, но Харьков «является первым городом Украины, который отмечен этой наградой».

«Я считаю, что это заслуженная награда для Харькова и жителей нашего города. Думаю, харьковчане дадут соответствующую оценку тому признанию, которое нам оказали в Совете Европы, и будут продолжать работать в том же направлении», - сказал Г.КЕРНЕС.