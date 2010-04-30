Харьков получил от ПАСЕ Премию Европы
Решение приняли единогласно
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) наградила Харьков Премией Европы за развитие европейского сотрудничества.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского председателя Геннадий КЕРНЕС.
По его словам, решение о присуждении награды Харькову было принято единогласно на заседании Комиссии по вопросам окружающей среды, сельского хозяйства и развития территорий ПАСЕ.
Г.КЕРНЕС сообщил, что премия состоит из переходящего приза, медали, диплома и денежной премии, которая предназначается для проведения стажировок сотрудников муниципалитетов городов-лауреатов.
Он напомнил, что Харьков является обладателем Диплома Европы в 2003 году, Почетного флага в 2004 году и Почетной таблицы в 2008 году, но Харьков «является первым городом Украины, который отмечен этой наградой».
«Я считаю, что это заслуженная награда для Харькова и жителей нашего города. Думаю, харьковчане дадут соответствующую оценку тому признанию, которое нам оказали в Совете Европы, и будут продолжать работать в том же направлении», - сказал Г.КЕРНЕС.