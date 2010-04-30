1 мая в Украине потеплеет до 25°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь на крайнем западе днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 7-12°, в восточных, центральных областях и в южной части местами - 4-6° тепла; днем - 20-25° тепла, на побережье морей - 16-19°; в Карпатах ночью - 3-8° тепла, днем - 9-14°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 20-25°.

Завтра в Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 22-24°.