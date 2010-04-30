На Буковине вандалы разбили памятный знак в честь воинов УПА

На Буковине вандалы разбили памятный знак в честь воинов Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, памятный знак, установленный несколько лет назад в честь воинов УПА в городе Сторожинец Черновицкой области, разбили неизвестные в ночь на 26 апреля этого года. Вандалы уничтожили памятную плиту знака в честь воинов УПА, повредили надписи, откололи часть основания знака.

Блок Национальных сил Буковины, в состав которого входят областные организации НРУ, УНП, КУН, УНА-УНСО, УРП “Собор” и ДемПУ, осудил «жестокое проявление вандализма» и выступил с заявлением, в котором требует найти и строго наказать виновных.