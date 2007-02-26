Ющенко: в 2004 году объединение оппозиции помогло победить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО одобряет объединение оппозиционных сил в Верховной Раде Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам В.ЮЩЕНКО, он одобрительно оценивает объединение оппозиционных сил в Верховной Раде “как важную предпосылку для противостояния системному и откровенному нарушению Конституции Украины и действующего законодательства, которые наблюдаем в парламенте страны”.

В письме к руководителям депутатских фракций «Блок Юлии Тимошенко» и «Наша Украина» Президент отметил: «Разделяю выраженную вами обеспокоенность по поводу серьезных угроз, которые встали в политической жизни Украины и создают реальную опасность для конституционного строя украинского государства, ее безопасности и стабильности, прав и свобод граждан Украины».

Глава государства подчеркнул, что именно объединение оппозиционных сил летом 2004 года дало толчок победе демократических ценностей над автократичной коррупционной системой. Он выразил уверенность, что только сильная объединенная оппозиция способна воспрепятствовать ползучей узурпации власти силами политического реванша, а, следовательно, консолидация демократических сил в Верховной Раде Украины – это только первый шаг.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что как глава государства не оставляет незамеченным возмущение и неприятие, которые вызывают у миллионов наших соотечественников попытки вернуть Украину на путь авторитарного правления.

«Призываю все ответственные политические силы страны к конструктивному взаимодействию и, в то же время, заверяю украинское общество, что в случае малейших попыток продолжить наступление на Основной Закон Украины и права граждан я буду применять все надлежащие главе государства конституционные полномочия для защиты людей, наших национальных интересов и государственности Украины», – отмечается в письме Президента.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля БЮТ и “Наша Украина” подписали Соглашение об Объединенной оппозиции. Документ подписали лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и председатель совета блока “Наша Украина” Виктор БАЛОГА.