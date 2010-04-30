В Украине не меняется структура причин смерти

Коэффициент естественного сокращения населения в Украине - самый высокий среди европейских государств, заявил на заседании коллегии Министерства здравоохранения Украины заместитель министра здравоохранения Валерий БИДНЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, Украину выделяет масштабность депопуляции и ускоренные темпы сокращения численности населения.

“Имеют место значительные отличия в демографических показателях в зависимости от места проживания населения. Так, показатели смертности и естественного прироста среди сельских жителей фактически в 1,3-2 раза выше, чем среди жителей города. Ситуация осложняется ежегодным ростом удельного веса жителей городских поселений с одновременным снижением численности сельских жителей, что в условиях урбанизации и глобализации способствует ускорению темпов распространения болезней, увеличению «груза» хронических и неинфекционных заболеваний”, – отметил В.БИДНЫЙ.

В то же время он подчеркнул, что за последние пять лет демографические показатели в Украине несколько улучшились: снизилась смертность (с 16,6 до 16,3 на 1 тыс. населения), выросли показатели рождаемости (с 9,0 до 11,1 на 1 тыс. населения) и естественного прироста населения (с -7,6 до -4,2).

По словам В.БИДНОГО, в Украине остается неизменной структура причин смерти, заболеваемости и распространенности болезней.

"Рейтинговые места здесь занимают болезни системы кровообращения, органов пищеварения, органов дыхания и злокачественные новообразования, что свидетельствует об отсутствии надлежащей работы по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни на уровне первичной медико-санитарной помощи, а также о необходимости восстановления всеобщей диспансеризации населения", - отметил заместитель министра.