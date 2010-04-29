Девушка сожгла венки, возложенные к Вечному огню

Правоохранители Каменец-Подольского Хмельницкой области задержали 19-летнюю местную жительницу, которая сожгла венки в мемориальном сквере Танкистов, чем нанесла определенный ущерб и самому памятнику.

Как сообщила УНИАН старший инспектор отдела общественных связей УМВД в Хмельницкой области Инна ПРОНИК, девушка была в нетрезвом состоянии и устроила костер из траурных венков, принесенных гражданами к подножию Вечного огня. Как потом рассказала девушка, огонь она развела, чтобы согреться вместе с подругой.

“19-летняя девушка страдает пироманией - еще будучи несовершеннолетней, она любила поджигать двери в квартирах горожан. На ее счету около 20 поджогов, и сейчас в отношении нее в суде рассматривается уголовное дело, возбужденное за хулиганство”, - сказала И.ПРОНИК.

За надругательство над могилой нарушительнице будет выдвинуто обвинение по статье 297 Уголовного кодекса Украины.