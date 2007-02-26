Украина будет прогнозируемым партнером ЕС, но после

Со временем Украина будет предсказуемым и постоянным экономическим партнером Европейского Союза, считает Посол Украины при ЕС Роман ШПЕК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время дискуссии "Экономика Украины - партнер или груз для ЕС", состоявшейся в рамках экономического форума "Европа-Украина", который проходил в польском городе Вроцлаве.

Р.ШПЕК отметил, что украинская экономика важна для ЕС в вопросах транспортного коридора, энергетической безопасности и авиации.

"Медленно, но осуществляем реформы. Впоследствии Украина будет прогнозируемым и постоянным экономическим партнером ЕС", - отметил Р.ШПЕК.

Как отметила во время дискуссии депутат Верховной Рады Украины Ксения ЛЯПИНА, в 2006 году ЕС был главным торговым партнером Украины: в страны ЕС поступило 27% украинского экспорта, тогда как в Россию - 25%.

В то же время, К.ЛЯПИНА отметила, что европейские инвесторы до сих пор не используют возможностей украинского рынка: "Транспортный потенциал Украины используется только на 10%. Украина должна стать мостом между Средней Азией и Европой, а не буфером между Россией и Евросоюзом", - заявила она.

Участники форума пришли к выводу, что Украина имеет огромный экономический потенциал, ценный для ЕС. Украина может и должна быть важным экономическим партнером для Европейского Союза, - отмечали участники дискуссии.

***Организатор Форума - Восточный институт, организованный в 1993 году. Форум “Европа-Украина” проходит как дополнение к ежегодному Экономическому восточному форуму в городе Криница. Перед криницким собранием Восточный институт проводит ряд специализированных семинаров при участии известных политиков и экспертов. Нынешний форум собрал политиков и экспертов из Украины, Чехии, Литвы, Польши, Словакии.