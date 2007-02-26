Киевский суд отказал Черновецкому

Оболонский районный суд города Киева отказал киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ в удовлетворении двух его исков к народному депутату Украины Николаю ТОМЕНКО о защите чести и достоинства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, в одном из этих исков киевский мэр отрицал высказывание Н.ТОМЕНКО на заседании Верховной Рады о том, что близкие родственники городского председателя занимают ключевые должности в системе управления городом и контролируют вопросы распределения собственности в столице. Это явление Н.ТОМЕНКО во время своего выступления в парламенте расценил как «политическую коррупцию». Как отмечал в исковом заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, после распространения этой информации “доверие и уважение людей ко мне и моей семье находятся под угрозой, следовательно, честь и достоинство мои личные и моей семьи запятнаны”.

Как сообщает пресс-служба Н.ТОМЕНКО, Оболонский районный суд на своем заседании принял решение об отказе в удовлетворении требований этого иска.

Суд также не удовлетворил требование киевского мэра, который в другом иске просил признать недостоверной информацию о злоупотреблении служебным положением со стороны Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и депутатов фракции его блока в Киевсовете в деле о передаче в аренду 28 гектаров земли в Киеве ООО «Вулкан-Правекс». Как сообщалось, данная структура является афилированной с «Правекс-банком», председателем наблюдательного совета которого является сын киевского мэра Степан ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Частью акций «Вулкан-Правекса» владеет ООО «Коммерческие системы», соучредителем которого является дочка Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО Кристина.

Как сказано в сообщении пресс-службы Н.ТОМЕНКО, суд считает, что “ответчик как народный депутат Украины в соответствии с предоставленными ему полномочиями имел право обратиться с депутатским обращением к генеральному прокурору относительно принятия мер для предупреждения злоупотребления служебным положением в интересах коммерческих структур «Правекс-банка» киевским городским председателем Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ”.

Таким образом, считает пресс-служба, “суд признал правомерность и обоснованность критики со стороны политиков и журналистов в адрес Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО относительно злоупотребления им служебным положением во время пребывания в должности Киевского городского председателя”.