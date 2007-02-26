Лауреаты премии ”Оскар”-2007 (фото)

В Лос-Анджелесе на 79 церемонии награждения премией "Оскар" вручены следующие награды:

Лауреатом премии "Оскар" нынешнего года стал актер Алан Аркин. Премия вручена ему за лучшее исполнение мужской роли второго плана в картине "Маленькая мисс Счастье" ("Little miss Sunshine")

Это кино о девочке, мечтающей победить на детском конкурсе красоты "Маленькая мисс Счастье". Ее семья отправляется на старом микроавтобусе в Калифорнию, где проходит конкурс.

Семья состоит из нервной мамы, которая курит тайком, папы-неудачника, который ведет курсы "Как не быть неудачником", веселого дедушки, который сидит на тяжелых наркотиках (его и играет Аркин), брата-подростка, который воспитывает в себе сверхчеловека, всех ненавидит и соблюдает обет молчания, и дяди - специалиста по Прусту, который пытался покончить с собой из-за неразделенной любви к собственному студенту.

"Оскар" за лучшее исполнение женской роли второго плана получила Дженнифер Хадсон за работу в фильме "Девушки мечты" ("Dreamgirls"). Об этом объявил актер Джордж Клуни.

Фильм "Девушки мечты" повествует об истории успеха вокального трио, которое опытный продюсер быстро приводит к широкому признанию, однако ни слава, ни деньги не делают девушек счастливыми.

Британская актриса Хелен Миррен, сыгравшая Елизавету II в картине Стивена Фрирса "Королева", получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

Ранее Миррен уже была награждена "Кубком Вольпи", "Золотым глобусом" и премией BAFTA за участие в этой драме.

Конкурентки Миррен были очень сильны: Пенелопа Крус ("Возвращение"), Джуди Денч ("Заметки об одном скандале"), Мэрил Стрип ("Дьявол носит Prada") и Кейт Уинслет ("Как малые дети").

Лауреатом премии "Оскар" нынешнего года стал актер Форест Уитэкер за главную роль в фильме "Последний король Шотландии" ("Last King of Scotland").

Фильм "Последний король Шотландии" - история молодого шотландского доктора, который приехал в Африку в попытке бежать от домашней скуки, с неопределенными намерениями относительно того, что он будет делать.

Его прибытие совпадает с началом правления Иди Амина. Неожиданно перед героем открывается возможность быть личным доктором нового лидера. Президентское великодушие, шарм и личная просьба, заставляют его согласиться.

Вскоре доктор ловит себя на том, что стал первым советником во всех сферах, от архитектуры до зарубежных отношений. Поначалу ему льстит такой поворот событий, но постепенно ему перестает нравиться происходящее вокруг.

Лучшим фильмом на иностранном языке признана драма из Германии "Чужая жизнь". Приз за лучшие видеоэффекты взял творческий коллектив картины "Пираты Карибского моря: сундук мертвеца".

Картина "Вавилон" названа победителем в категории "лучшая оригинальная музыка к фильму".

Полнометражный мультфильм "Делай ноги" ("Happy Feet") стал лучшим анимационным фильмом года, объявила в ходе 79-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии "Оскар" актриса Кэмерон Диас.

"Делай ноги" повествует о том, как в музыкальном мире императорских пингвинов, которые находят себе пару благодаря пению, рождается пингвиненок по имени Мамбл, который не может издать ни одной ноты, зато лихо отплясывает чечетку. Его родители, Норма Джин и Мемфис в отчаянии, но надеются, что их лишенный музыкального слуха малыш перерастет свое нелепое танцевальное увлечение.

Однако, пытаясь пропеть хоть какую-то мелодию, он не может перестать отбивать чечетку даже ради того, чтобы завоевать любовь своей возлюбленной Глории.

Документальный фильм "Горькая правда" (An Inconvenient Truth), посвященный проблеме глобального потепления, в числе создателей которого - бывший вице-президент США Альберт Гор, получили награду Американской киноакадемии.

Об этом на церемонии вручения "Оскара" объявил актер-комик Джерри Сайнфельд.

В свою очередь, актер и режиссер Клинт Иствуд вручил статуэтку "Оскар" всемирно известному композитору и дирижеру Эннио Морриконе в категории "Почетная награда Академии" за выдающиеся достижения в области киноискусства.

Сценарист картины "Отступники" Вильям Монэхен (William Monahan) получил "Оскара" за лучший адаптированный сценарий.

"Отступники" - история двух людей, находящихся по разные стороны закона и постоянно рискующих жизнью. Один из них - бандит, внедренный в полицию, которого сыграл Мэтт Деймон. Второй - полицейский, внедренный в мафию, роль которого исполняет Леонардо ДиКаприо, номинированный за эту роль на "Оскара".

Спецпроекты

Мартин Скорсезе, режиссер криминальной драмы "Отступники", получил за нее премию "Оскар". Ранее он номинировался на награды Американской киноакадемии семь раз, но ни разу их не удостаивался.

Скорсезе обошел в режиссерской номинации Клинта Иствуда, Алехандро Гонсалеса Иньяриту, Стивена Фрирса и Пола Гринграсса.

Фильм "Отступники" получил премию Американской киноакадемии как лучший фильм года. В этой драме снялись такие звезды кино как Джек Николсон, Мэтт Дэймон, Мартин Шин, Леонардо ди Каприо, Алек Болдуин и Марк Уолберг. Всего картина была представлена в пяти номинациях и получила премии в четырех, в том числе за лучший монтаж и за лучший адаптированный сценарий.

В номинации "Лучший фильм года" на "Оскара" претендовали также "Вавилон" Алехандро Гонсалеса Иньяриту, "Письма с Иводзимы" Клинта Иствуда, "Маленькая мисс Счастье" Джонатана Дейтона и "Королева" Стивена Фрирса.

РИА Новости, Лента.ру