Андрухович посвятил песню Партии регионов

Концертом в столичном Доме офицеров Юрий Андрухович и группа "Карбидо" завершили тур в поддержку нового диска "Цинамон". Авторы альбома, которые сотрудничают с 2005 года, в этот раз обратились к текстам Андруховича из сборника "Экзотичные птицы и растения", найдя для них неожиданную музыкальную формулу: выдержанную в конвенции electro-music смесь традиционного радиоспектакля с энергетикой пост-рока.

Юрий Андрухович говорит, что во всех шести городах (Ивано-Франковск, Львов, Винница, Одесса, Днепропетровск и Киев) их принимали хорошо. Общее впечатление от аудитории: публика сначала не знала как вести себя, как воспринимать происходящее на сцене, но, по словам автора, на 20 минуте появлялось и выкристаллизовывалось понимание. Писатель отметил, что для него этот поворот был трогательным и интересным. Андрухович не согласен, что это какая-то золотая середина, некая смесь рок-концерта и литературного вечера. Очевидно, мы стали свидетелями рождения какого-то другого, еще не знаного формата.

На концерте в Киеве прозвучали не только треки из нового альбома, но и уже известные “хиты”: “Козак Ямайка” и “Зеленая ліщинонько”. Не обошлось и без политической острой “приправы” – композицию “Without you” (в народе больше известную как “Знову курва радіо телебачення курва преса”) Андрухович посвятил Партии регионов. Завершая словами “российским рублем всех купили”, писатель все же оптимистично заявил, что надеется, что следующий концерт в этом зале не будет проходить на фоне двуглавого орла.