Самолёты США бомбят Багдад
22:46, 24 февраля 2007Общество
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Цели подсказали спецслужбы Ирака
Вечером в субботу авиация США нанесла воздушные удары по юго-восточной части Багдада, передает агентство France Presse.
Как сообщили представители иракской армии, цели для авиаударов были намечены совместно с силами безопасности Ирака. Американская сторона пока никак не комментирует произошедшее.
Бомбардировки - часть плана по обеспечению порядка.
Сегодня в Хабании примерно в 70 километрах от Багдада в результате взрыва грузовика, начиненного тротилом, погибли более 35 человек. А в столице было совершено нападение на дом одного из лидеров иракских шиитов.
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