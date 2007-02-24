Самолёты США бомбят Багдад

Вечером в субботу авиация США нанесла воздушные удары по юго-восточной части Багдада, передает агентство France Presse.

Как сообщили представители иракской армии, цели для авиаударов были намечены совместно с силами безопасности Ирака. Американская сторона пока никак не комментирует произошедшее.

Бомбардировки - часть плана по обеспечению порядка.

Сегодня в Хабании примерно в 70 километрах от Багдада в результате взрыва грузовика, начиненного тротилом, погибли более 35 человек. А в столице было совершено нападение на дом одного из лидеров иракских шиитов.

Лента.ру