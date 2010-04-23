Поезд Москва – Черновцы убил парня

В Черниговской области под колесами поезда погиб 26-летний парень.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

На железнодорожной станции «Бахмач-пассажирский» пассажирский поезд №141 сообщением «Москва – Черновцы» смертельно травмировал жителя города Бахмач, 1984 года рождения, который сидел на железнодорожных путях.

Задержки движения транспорта не было.