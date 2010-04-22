В винницком райсуде ищут бомбу
11:38, 22 апреля 2010Общество
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Людей эвакуировали
В городе Винница в службу правоохранительных органов поступила информация о том, что заминировано здание районного суда.
Как передает корреспондент УНИАН, информация о минировании поступила около 9-ти часов утра. В тот момент в здании находились люди, которые были эвакуированы.
Сейчас в здании работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят работы по поиску взрывного устройства.
Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что более подробная информация будет известна в течение часа.
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