Старая ГАИ возвращается?

Начальник Главного правления внутренних дел МВД Украины в Донецкой области Михаил КЛЮЕВ считает, что стоит вернуться к старой структуре ГАИ. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он относится к планам МВД восстановить структуру Государственной автомобильной инспекции.

"К старой структуре возвращаться надо, она была хорошая, нормальная структура", - сказал М.КЛЮЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, он заметил, что пока рано говорить о чем-то конкретно, нужно "дождаться документов, которые будут определять штатную структуру ГАИ". "Сегодня это все пока под вопросом, ждем законодательного решения", - отметил начальник УВД.

В то же время, М.КЛЮЕВ подтвердил, что в области, согласно "предварительным заявлениям руководства МВД, численность ГАИ будет восстановлена в том объеме, который был до реформирования". "То есть, мы получим еще порядка 600 работников", - сообщил М.КЛЮЕВ. При этом он подчеркнул, что "дело не в количестве, а в полномочиях работников ГАИ", которые должны стать весомым рычагом борьбы с правонарушителями.