Руководство полтавской милиции подало в отставку

Начальник Полтавского городского управления милиции Александр ШИЛО и его заместитель Александр КОВЖОГА написали рапорта об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник Управления МВД в Полтавской области Михаил ВЕРШНЯК.

По его словам, эта отставка не связана с инцидентом, произошедшим между вице-мэром Полтавы Александром РУСИНЫМ и работниками милиции. 25 декабря 2006 г. А.РУСИН попросил прокуратуру возбудить уголовное дело о превышении работниками милиции своих полномочий.

На сегодня обязанности начальника Полтавского городского управления милиции исполняет Владимир ДИДЫК.

Касаясь кадровых вопросов, М.ВЕРШНЯК заявил, что в ближайшее время он планирует сменить своего первого заместителя, заместителя по общественной безопасности, а также ввести должность нового заместителя начальника по работе с личным составом.

Напомним, 25 января министр внутренних дел Василий ЦУШКО освободил Сергея АВРАМЕНКО от должности начальника Управления МВД в Полтавской области, назначив вместо него генерал-майора милиции М.ВЕРШНЯКА.