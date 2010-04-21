Гендиректора "Экспресса" потащили на допрос, закрыв в квартире младенца

Президент Всемирной ассоциации издателей прессы Гевин О’РЕЙЛИ и президент Всемирного форума издателей Ксавьер ВИДАЛЬ-ФОЛЧ обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ по поводу газеты «Експрес».

Как сообщает «Телекритика», в письме они подчеркивают, что представители государственных органов оказывают давление на издание. В частности, речь идет об обстоятельствах вызова генерального директора газеты Андрея ВЕЯ на допрос в налоговую милицию.

«Такие действия выглядят как кампания по притеснению газеты «Експрес» со стороны государственных органов, включающая также в себя подозрительный поджог дома директора и главного редактора Игоря ПОЧИНКА, грубые действия и запугивание в возможности криминального преследования И.ПОЧИНКА, выстрелы в окна офиса «Експресу».

«Мы особенно обеспокоены тем фактом, что причиной таких действий могут быть публикации газеты «Експрес». На протяжении последних месяцев газета напечатала серию статей, посвященных проведению дорогого ремонта офиса областной прокуратуры, в то время когда школы и другие учреждения остаются недостаточно профинансированными, также это разоблачение коррупции у местных депутатов и ГАИ», - говорится в письме.

Авторы обращения настаивают: факты запугиваний И.ПОЧИНКА и А.ВЕЯ должны быть детально расследованы, а виновные - наказаны. Также они просят обеспечить принятие мер по немедленному прекращению давления на этих людей.

С полным текстом письма, копия которого направлена премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ и генеральному прокурору Украины Александр МЕДВЕДЬКО, можно ознакомиться здесь.

Об инциденте по поводу вызова на допрос «Телекритике» рассказал А.ВЕЙ. 12 апреля в 8.00 в его квартиру пришли представители налоговой милиции. Они предложили ему явиться для разговора по поводу неуплаты налогов предприятия в управление и там подписать соответствующее постановление. О каком предприятии идет речь, А.ВЕЙ не уточнил, мотивируя это тем, что следствие еще продолжается, но сказал, что речь идет не о редакции газеты «Експрес».

А.ВЕЯ забрали на допрос принудительно, мотивировав эти действия постановлением следователя МЕЛЬНИКА, в это время в квартире одни остались двое маленьких детей А.ВЕЯ - 5 месяцев и 6 лет.

Чтобы выяснить, почему задержали их руководителя, главный редактор и журналисты пришли в налоговую милицию. Там поднялся спор, который перерос в столкновение, во время которого журналистам нанесли побои и сломали камеру.

По факту инцидента, по словам руководителя Центра общественных связей УМВД Львовской области Дениса ХАРЧУКА, возбудило уголовное дело по статье 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование журналистской деятельности), которая передана в прокуратуру. Парламентский комитет по вопросам свободы слова и информации инициировал создание временной следственной комиссии по этому вопросу.

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