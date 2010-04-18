Все воздушные зоны Украины открыты, аэропорты работают штатно
14:03, 18 апреля 2010Общество
2418 0
Сообщила пресс-служба Минтранса
Все воздушные зоны Украины уже открыты, и аэропорты работают в штатном режиме.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.
Как сообщал УНИАН, в связи с перемещением вулканического облака пепла, образовавшегося вследствие извержения вулкана в Исландии, Симферопольская воздушная зона была закрыта с 15:00 17 апреля, Львовская воздушная зона с 00:00, Бориспольская воздушная зона с 03:00, Одесская воздушная зона с 09:00 и Днепропетровская воздушная зона с 12:00 17 апреля.
В то же время “Борисполь” сообщает, что начинает выполнять лишь чартерные рейсы и рейсы в направлении востока и юга, Европа пока закрыта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter