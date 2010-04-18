Все воздушные зоны Украины открыты, аэропорты работают штатно

Все воздушные зоны Украины уже открыты, и аэропорты работают в штатном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, в связи с перемещением вулканического облака пепла, образовавшегося вследствие извержения вулкана в Исландии, Симферопольская воздушная зона была закрыта с 15:00 17 апреля, Львовская воздушная зона с 00:00, Бориспольская воздушная зона с 03:00, Одесская воздушная зона с 09:00 и Днепропетровская воздушная зона с 12:00 17 апреля.

В то же время “Борисполь” сообщает, что начинает выполнять лишь чартерные рейсы и рейсы в направлении востока и юга, Европа пока закрыта.