Аэропорт "Борисполь" возобновил работу?

Аэропорт "Борисполь" возобновил свою работу.

Об этом сообщает “5 канал” со ссылкой на справочную службу аэропорта.

В то же время на официальном сайте аэропорта “Борисполь” отмечается, что большинство рейсов европейского направления отменено.

Кроме того, сообщает телеканал, по состоянию на 11:00 воскресенья закрыты аэропорты в Донецке, Одессе и Харькове.

Также закрыто воздушное пространство Львовского аэропорта. Такая же ситуация сохраняется и в Днепропетровске, по крайней мере, до 12:00.

Как сообщал УНИАН, в связи с перемещением облака вулканического пепла вчера в Украине была закрыта последняя открытая воздушная зона - Симферопольская. Как сообщили УНИАН в Министерстве транспорта и связи, зона была закрыта с 15.00.

По данным министерства, остаются закрытыми Львовская воздушная зона с 00.00 17 апреля, Бориспольская воздушная зона с 03.00 17 апреля, Одесская воздушная зона с 09.00 и Днепропетровская воздушная зона с 12.00 17 апреля по той же причине.