Мэрия Херсона просит автовладельцев собрать деньги на ремонт дорог

Мэрия Херсона предлагает местным автовладельцам внести средства в целевой фонд городского совета по ремонту и реконструкции объектов дорожного хозяйства.

Как отмечается в обращения, распространенном в местных СМИ, по расчетам специалистов, обновление (текущий ремонт) 1 кв. м дорог с асфальтовым покрытием стоит 130 грн. В Херсоне 2 млн. 200 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием, 20% из них, а это 440 тыс. кв. м, нуждаются в текущем ремонте.

В документе указано, что проблема возобновления дорог осложняется отсутствием в стране государственного бюджета. В свою очередь городским советом предусмотрены средства на осуществление работ по ремонту дорожного покрытия, однако бюджетного финансирования крайне недостаточно, ведь объемы повреждений являются слишком значительными.

«Сплотившись, мы сможем решить эту проблему. Ведь средства в созданный фонд может внести каждый желающий автовладелец - физическое или юридическое лицо» - говорится в обращении к горожанам.

Также в обращения приводится пример Германии, где муниципалитет города Нидерциммерн начал распродажу ям на дорогах, а собранные средства будут направлены на ремонт шоссе, что пострадало во время зимних холодов.

Заканчивается обращение реквизитами счета в местном госказначействе, куда все желающие могут перечислять средства, указывая назначение платежа: ремонт и реконструкция дорожного хозяйства.