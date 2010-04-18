В винницком кинотеатре «Мир» накануне праздника жен-мироносиц состоялся фестиваль воскресных школ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Винницкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, во время фестиваля была организована встреча из о.ЛАВРОМ - игуменом Свято-Успенской Почаевской Лавры. Беседа была посвящена теме «О духовной природе семьи.

Также состоялась презентация и обсуждение видеофильма при участии игумена Лавра «Хлеб души».

В рамках фестиваля прошла выставка работ творческих мастерских воскресных школ Винницы.

Организаторами мероприятия выступили Винницкая областная Ассоциация православных педагогов во имя святых равноапостольных Мефодия и Кирилла.

Как сообщал УНИАН, Винницкая епархия УПЦ МП объявила 2010 год - годом Семьи.