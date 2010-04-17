В Службу безопасности можно пожаловаться на Службу безопасности

По инициативе председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО в Службе безопасности Украины открыт телефон доверия 0800-501-48-20 для сообщений граждан о возможных противоправных действиях сотрудников СБУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, телефон установлен у дежурного Управления внутренней безопасности СБУ. Звонки бесплатные, и принимаются с 8.00 до 20.00 в будние дни и с 8.00 до 14.00 - в субботу.

Информация, которая поступит от граждан на эти номера, обязательно будет проверена. По результатам проверки согласно действующему законодательству будут предприниматься соответствующие меры, говорится в сообщении.