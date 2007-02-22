Воздушный щит в Чернигове отрежут от ”розетки”

Радиотехническое подразделение Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Чернигове отныне будут содержать с отключенными средствами радиолокации, но в постоянной готовности к боевому включению радиолокационных станций в случае возникновения особых случаев боевого дежурства. Такой договоренности достигли в ходе рабочей встречи Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ и представители Генерального штаба Вооруженных сил Украины и командования Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам деятельности правоохранительных органов Черниговского горсовета, городской председатель также обратился к первому заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины – генерал-лейтенанту Николаю ЦИЦЮРСКОМУ и командиру Воздушного командования "Центр" - заместителю командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины – генерал-лейтенанту Александру ХРУСУ с просьбой обеспечить покой жителей Чернигова, которые до сих пор не верят в безвредность РЛС, и рассмотреть возможность вынесения этого объекта подальше за пределы города.

Как сообщили в Черниговском горсовете, военные пообещали до 1 июля провести рекогносцировку технической позиции боевого дежурства для РЛС, отработать финансово-экономическое обоснование. После поступления средств и обустройства технической позиции боевого дежурства военные обязуются осуществить передислокацию радиолокационных станций.