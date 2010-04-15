Правительство не обещало МВФ срезать пенсии

Кабинет министров опровергает информацию о том, что правительство Украины направило Международному валютному фонду письмо о намерениях, где якобы содержатся обязательства правительства, которая была распространена сегодня со ссылкой на информационное агентство "РБК-Украина".

Об этом говорится в заявлении Департамента информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ, которое имеет УНИАН.

"Правительство работает над проектом меморандума с МВФ по новой программе stand-by, и эта работа, согласно с договоренностью Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и директора-распорядителя МВФ Доминика СТРОС-КАНА, должна быть завершена в течение двух недель", - говорится в документе.

Также в пресс-службе правительства со ссылкой на премьер-министра Николая АЗАРОВА сообщили, что новое соглашение о сотрудничестве с МВФ будет базироваться на проведении структурных реформ в Украине.

Также Н. АЗАРОВ во время встречи с Министром иностранных дел Словакии Мирославом ЛАЙЧАКОМ заявил, что договоренности о заключении нового соглашения о сотрудничестве были достигнуты по результатам встреч технической миссии МВФ с Президентом и премьер-министром Украины.

По словам премьера, полученные от МВФ средства будут использоваться по назначению - именно на проведение экономических реформ.

Кроме того, Н. АЗАРОВ сообщил, что правительство сегодня работает над завершением проекта государственного бюджета на 2010 год.

Как сообщалось, сегодня «РБК - Украина» распространило информацию о том, что правительство Н.АЗАРОВА направило письмо о намерениях директору-распорядителю МВФ Доминику СТРОС-КАНУ, в котором, в частности, обязуется сократить на 50% пенсии работающим пенсионерам и сузить возможности для предпринимателей при получении права на упрощенную систему налогообложения. Взамен украинское правительство просит МВФ утвердить новую программу stand-by на период с июня в 2010 г. по декабрь 2012 г.

Также в письме Д.СТРОСС-КАНУ Кабмин обязуется внести в проект госбюджета на 2010 г. дефицит сектора общего госуправления на уровне 5% ВВП - не более 54 млрд. грн.

«В соответствии с этим, доходы планируются на уровне 313 млрд. грн., а расходы будут в рамках 367 млрд. грн», - говорится в документе.