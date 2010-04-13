С аукциона продали рисунки онкобольных детей

В Черкассах почти 16 тыс. грн. получили с благотворительного аукциона, на котором продавались рисунки и аппликации детей, больных раком.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, этот аукцион – завершающий этап социального проекта “Верни надежду”, инициаторами которого стали городской председатель Черкасс Сергей ОДАРИЧ, международная студенческая организация AIESEC и Комитет самоуправления общины.

Приобщиться к уникальным благотворительным торгам выразили желание 16 участников, среди которых также были С.ОДАРИЧ и секретарь Черкасского горсовета Василий МАРИНКЕВИЧ.

Мэр приобрел картину за 1200 грн., а секретарь – за 1400 грн.

В целом на аукционе были выставлены 10 лотов с илучшими детскими работами. Стартовая цена одной работы 400 грн., шаг аукциона – 200 грн.

Всего в результате торгов удалось получить 15800 грн. Полученные от благотворительного аукциона средства организаторы проекта направят на закупку лекарств для онкобольных, а также приобретения оборудования для игрового зала в Черкасском онкодиспансере.