Кабмин отменил квоты на экспорт фуражного зерна

Кабинет министров отменил квоты на экспорт фуражного зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министра Украины по вопросам агропромышленного комплекса Виктор СЛАУТА сегодня журналистам.

“Да, по фуражному зерну квоты отменены”, - сказал он, отметив при этом, что в отношении продовольственного зерна “есть еще много вопросов”.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2006 года Кабинет Министров Украины ввел лицензирование экспорта зерна, а в октябре правительство приняло постановление о квотировании экспорта зерна.

8 декабря 2006 года Кабмин утвердил квоту в размере 1,106 млн. тонн на экспорт зерна в 2006/2007 маркетинговом году (июль 2006 - июнь 2007).

Правительство Украины постановлением №185 от 13 февраля 2007 г. увеличило квоты на экспорт ячменя – на 606 тыс. тонн, кукуруза – на 30 тыс. тонн и пшеницы – на 228 тыс. тонн.