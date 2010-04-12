Предприниматель оборудовал зал игровых автоматов в частном доме

Сотрудники налоговой милиции в Крыжополе Винницкой области разоблачили предпринимателя, который в своем частном доме оборудовал зал игровых автоматов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-офицер управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Винницкой области Ольга ШИШКИВСКАЯ.

По ее словам, 35-летний житель Крыжополя установил девять игровых автоматов "Maxima Plus" у себя в доме.

Нарушение Закона "О запрете игорного бизнеса в Украине" дало налоговым милиционерам основания для принудительного осмотра этого помещения.

Во время осмотра выяснилось, что все 9 игровых автоматов были подключены к сети в ожидании посетителей, на некоторых продолжалась игра.

Также установлено, что зал работает с февраля нынешнего года. Владелец автоматов отказался давать налоговикам какие-либо пояснения по поводу подпольного игорного зала.

Игровое оборудование изъято.