Во Львове возобновили выдачу загранпаспортов

Сегодня в Львове возобновили выдачу заграничных паспортов, дефицит которых ощущался почти три месяца.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области, отметив, что бланки заграничных паспортов прибыли еще в пятницу, накануне Пасхальных праздников.

«Теперь ежедневно во Львов будут привозить полторы тысячи бланков заграничных паспортов», - отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, в Львовской области в очереди на получение документа для выезда за границу стоят почти 5 тысяч человек.

Ежедневно в области принимают около 500 анкет на изготовление заграничных паспортов.

Как сообщал УНИАН, проблемы с получением заграничных паспортов появились после того, как их производитель - консорциум ЕГАПС – вынужден был остановить работу из-за того, что перестал получать средства на эти цели.

Уже 8 февраля 2010 г. ЕГАПС возобновил производство и отгрузку заграничных паспортов сразу же после перечисления Государственным казначейством Украины 12,2 млн. грн. в счет оплаты задолженности за уже отгруженные в ноябре-декабре 2009 г. документы.

В ЕГАПС заверили, что при условии последующих денежных поступлений со стороны государства предприятие выполнит все свои производственные обязательства и отгрузит заграничные паспорта в адрес МВД, согласно всем поданным заявкам на оформление документов гражданами Украины.