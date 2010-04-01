Евро на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9120/7,9260, к 12:00 сузился спрэд - 7,9150/7,9245 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2688/0,2693, к 12:00 цены поднялись до 0,2695/0,2698. В России курс доллар-рубль снизился, и к 12:00 установился на уровне 29,3650 (-0,0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3489/1,3491, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6725/10,6945, к 12:00 цены повысились до 10,6795/10,6960.