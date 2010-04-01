Лауреаты кинопремии "Ника" (по номинациям)

В Москве завершилась церемония вручения кинематографической премии "Ника".

Лучшим фильмом по итогам 2009 года назван фильм Андрея Хржановского "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину". А сам Андрей Хржановский был признан киноакадемиками лучшим режиссером. Кроме того, он, а также Юрий Арабов стали лауреатами премии за лучший сценарий.

На премию в номинации за лучший фильм были также номинированы фильмы "Волчок" Василия Сигарева, "Палата №6" Карена Шахназарова, "Царь" Павла Лунгина, и "Петя по дороге в Царствие Небесное" Николая Досталя.

О решении впервые в истории "Ники" наградить за лучшую мужскую роль сразу двух актеров стало известно заранее. Премии получили актеры Владимир Ильин за работу в "Палате №6" и Олег Янковский (посмертно) за роли в фильмах "Царь" и "Анна Каренина". Они были единственными номинантами в данной категории.

Премию за лучшую женскую роль получила Светлана Крючкова, сыгравшая бабушку главного героя в фильме Сергея Снежкина "Похороните меня за плинтусом". С ней соперничали Наталия Негода с ролью в фильме "Бубен, барабан" и Алиса Фрейндлих с работой в картине "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину".

Статуэтку за лучшую женскую роль второго плана получила Мария Шукшина, сыгравшая в фильме "Похороните меня за плинтусом". С ней соперничали актрисы Полина Кутепова, Анна Михалкова и Евгения Симонова.

В номинации за лучшую мужcкую роль второго плана награды получили сразу три актера — Максим Суханов, Сергей Дрейден и Роман Мадянов.

Лучшим фильмом стран СНГ и Балтии была признана картина Киры Муратовой "Мелодия для шарманки". Лучшим анимационным фильмом стал "Очумелов" Алексея Демина. Открытием года киноакадемики признали фильм "Россия 88" режиссера Павла Бардина. Лучшей документальной картиной стал фильм "Рерберг и Тарковский: обратная сторона Сталкера" режиссера Игоря Майбороды.

"Нику" в номинации за честь и достоинство получила Людмила Гурченко. Статуэтку за вклад в российский кинематограф академия киноискусства вручила Юрию Норштейну.

Кроме того, премией в специальной номинации за вклад в телевизионное киноискусство был отмечен 16-серийный фильм "Подстрочник" Олега Дормана о филологе и переводчице Лилиане Лунгиной.

Лента.ру