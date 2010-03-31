Платини встретится с Януковичем

7-8 апреля с.г. состоится визит высшего руководства УЕФА во главе с президентом УЕФА Мишелем ПЛАТИНИ в Львов, Донецк, Харьков и Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.

Президент УЕФА начнет свой визит со Львова, где ознакомится с состоянием реконструкции аэропорта, посетит строительную площадку львовского стадиона и заслушает презентацию принимающего города во Дворце Потоцкого, где также состоится короткая пресс-конференция.

В Донецке М.ПЛАТИНИ осмотрит аэропорт и посетит стадион «Донбасс-Арена», где после презентации принимающего города также состоится короткая пресс-конференция.

На следующий день в Харькове М.ПЛАТИНИ осмотрит аэропорт и стадион «Металлист» и даст короткую пресс-конференцию. И в завершение, высокопоставленные лица УЕФА отправятся в столицу Украины, где осмотрят аэропорт «Борисполь» и стадион НСК «Олимпийский». В Киеве запланирована встреча президента УЕФА с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, после которой он сделает заявление для прессы.

По словам директора Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО, «визит президента УЕФА проходит в контексте решения Исполкома УЕФА от 11 декабря 2009 года относительно определения принимающих городов в Украине. Целью визита является ознакомление с состоянием подготовки Украины к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года, обсуждение с руководством государства хода реализации проектов, которые осуществляются в рамках подготовки к финальному турниру УЕФА Евро-2012™. В связи с этим органам государственной власти Украины чрезвычайно важно продемонстрировать руководству УЕФА положительную динамику создания инфраструктуры, достигнутую в течение последнего времени, и практическими действиями подтвердить готовность и возможность успешно реализовать проект Евро 2012».

Как отмечает пресс-служба ФФУ, аккредитация на все пресс-конференции обязательна, для ее получения представителям СМИ необходимо обращаться в пресс-службы каждого из принимающих городов. Пресс-конференция предусматривает заявление для прессы и ответы на вопросы.

Для получения дополнительной информации следует обращаться к помощнику директора Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Лилии РЕШНЮК. Контактный телефон: 093-316-78-21, Lilya.Reshniuk@euro2012.com.