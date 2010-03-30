На шахте «Красноармейская-Западная № 1» взорвался метан: есть пострадавшие

В Донецкой области шахте «Красноармейская-Западная № 1» сегодня в 15.15 произошел взрыв метана, пострадали два горняка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области.

Согласно сообщению, всего на аварийном участке под землей находился 21 горняк, все они были оперативно эвакуированы и подняты на поверхность. Двое из этих шахтеров получили ожоги и были доставлены больницу.

На шахте работает комиссия, добыча остановлена.

Как сообщал УНИАН, 28 марта в 7.55 в 7-й южной лаве шахты «Красноармейская-Западная №1» произошло возгорание метана. На момент аварии в шахте находились 720 человек, из них на аварийном участке - 27 человек. Все люди из шахты были выведены на поверхность. В результате аварии пострадали три человека, они получили незначительные ожоги.

Госгорпромнадзор Украины создал специальную комиссию по расследованию причин и обстоятельств аварии