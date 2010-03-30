Ярославский тоже готов отправить «судью - на мыло»

Президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ выразил возмущение судейством в воскресном матче с киевским клубом «Динамо», в ходе которого с поля был удален игрок харьковской команды, и полностью согласен с главным тренером «Металлиста» Мироном МАРКЕВИЧЕМ в его оценке событий на поле.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в прес-службе ФК «Металлист», А.ЯРОСЛАВСКИЙ считает, что судьи отрицательно повлияли на исход матча 28 марта в Киеве, и это становится плохой традицией в украинском футболе.

«Я полностью поддерживаю МАРКЕВИЧА. Игра прошла не по правилам fair-play. Фактически, у болельщиков украли футбол. Причем украли в очередной раз. В украинском чемпионате вообще стало плохой традицией красть у болельщиков футбол, а у клубов, тренеров, игроков - результаты их труда, в которые они вкладывают свое здоровье и свое сердце», - заявил А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

В пресс-службе сообщили, что руководство ФК «Металлист» подало апелляцию по поводу действий судей в матче «Динамо» - «Металлист», состоявшегося 28 марта.

Как сообщал УНИАН, М.МАРКЕВИЧ дал резко отрицательную оценку как действиям судей в матче 22-го тура Чемпиионата Украины «Динамо» - «Металлист» 28 марта в Киеве, в частности их решению удалить с поля игрока «Металласта» Марка ДЕВИЧА, так и уровню судейства в украинском футболе вообще.