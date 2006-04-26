Отмена газовых договоренностей с РФ откладывается

Хозяйственный суд Киева перенес на 26 мая рассмотрение иска Днепропетровского меткомбината им. Дзержинского (ДМКД) к НАК “Нафтогаз Украины” о признании недействительными «газовых» договоренностей с Россией от 4 января т.г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Юрий ДМИТРУК - президент юридической фирмы “ЮрисВест”, оказывающей консультативные услуги корпорации «Индустриальный союз Донбасса», в которую входит ДМКД.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2006 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению дело о признании недействительным "газового" соглашения между НАК "Нафтогаз Украины", ОАО "Газпром" (Россия) и компанией "РосУкрЭнерго" (Швейцария).

Напомним, 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину, согласно которой Украина будет покупать российский газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго». В свою очередь «РосУкрЭнерго» покупает российский газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» компенсируется более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 доллара.

Согласно подписанному 4 января в Москве соглашению, 2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» для поставок газа в Украину.

ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.