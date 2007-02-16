Где в Украине есть залежи нефти и газа

В 2009 году Украина начнет добычу нефти и газового конденсата с глубины до 200 метров. Об этом сообщил в Ровно экс-премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ, отвечая на вопрос студентов Международного экономико-гуманитарного университета.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, в настоящее время в Украине есть оборудование для бурения таких скважин только на глубину до 60 метров. Вместе с тем он добавил, что с одной из американских компаний заключено соглашение, которое позволит с помощью оборудования компании добывать нефть и газ с большой глубины.

По мнению Ю.ЕХАНУРОВА, в Украине есть два резерва увеличения добычи этих природных ресурсов – это интенсивная разработка месторождений на севере страны, в частности, в Харьковской и Сумской областях, а также в акватории Черного и Азовского морей. По его словам, нежелание румынов урегулировать спорные вопросы с Украиной относительно острова Змеиный, а также россиян относительно распределения территориальных вод между двумя странами в Азовском море, именно и объясняется большими запасами нефти и газа в этих морских районах. Ведь крупнейшие запасы этого сырья, отметил он, находятся именно на том морском участке, который должен отойти Украине.

Что касается украинской газотранспортной системы, то здесь, по мнению Ю.ЕХАНУРОВА, также нуждаются в решении две важные проблемы. Во-первых, следует вложить средства в модернизацию этой системы, ведь треть ее имеет возраст 33 года. Во-вторых, важно, чтобы Украина и в дальнейшем транспортировала 80% российского газа в Европу, а для этого нужно строить новые ветви газопроводов.