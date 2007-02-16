Умершую звезду Playboy решено не хоронить

Суд штата Флорида 15 февраля издал решение, согласно которому тело умершей фотомодели Анны Николь Смит должно быть забальзамировано, и хоронить его не будут, сообщает AFP.

По замыслу судьи, это должно будет сохранить "красоту и достоинство" скончавшейся неделю назад звезды Playboy, то есть - не дать ее телу разложиться.

Напомним, что труп умершей женщины никак не могут похоронить из-за продолжающихся генетических и криминологических экспертиз. Следствие устанавливает, что могло стать причиной ее смерти и выясняет отцовство ее пятимесячной дочери.

На отцовство и многомиллионное наследство внезапно умершей модели претендуют как минимум пять мужчин.

Причины смерти Анны Николь Смит все еще не установлены.