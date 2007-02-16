Умершую звезду Playboy решено не хоронить
Анну Николь Смит забальзамируют по решению суда
Суд штата Флорида 15 февраля издал решение, согласно которому тело умершей фотомодели Анны Николь Смит должно быть забальзамировано, и хоронить его не будут, сообщает AFP.
По замыслу судьи, это должно будет сохранить "красоту и достоинство" скончавшейся неделю назад звезды Playboy, то есть - не дать ее телу разложиться.
Напомним, что труп умершей женщины никак не могут похоронить из-за продолжающихся генетических и криминологических экспертиз. Следствие устанавливает, что могло стать причиной ее смерти и выясняет отцовство ее пятимесячной дочери.
На отцовство и многомиллионное наследство внезапно умершей модели претендуют как минимум пять мужчин.
Причины смерти Анны Николь Смит все еще не установлены.