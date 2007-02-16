Европейских лифтеров оштрафуют вдвое жестче, чем Microsoft
19:03, 16 февраля 2007Общество
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ЕС усмотрел картельный сговор
Надзорные органы Евросоюза намерены в двадцатых числах февраля взыскать рекордный штраф с четырех крупнейших производителей лифтов за картельный сговор, сообщает AFP.
Как уточняет AFX, постановление Еврокомиссии скорее всего появится 21 февраля, а оштрафуют компании ThyssenKrupp AG, Schindler Group, Kone Corp и принадлежащую корпорации United Technologies компанию Otis Elevators. Размер штрафа составит от 900 миллионов до миллиарда евро.
Данный штраф превышает любую из сумм, которые когда-либо взыскивали регуляторы Еврокомиссии. Даже штраф, который в марте 2004 года антимонопольное ведомство наложило на Microsoft, в два раза меньше - он составлял 497 миллионов евро.
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