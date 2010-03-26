Следователи уже знают, кто убил Курочкина

Сотрудники следственного управления Главного управления МВД Украины в г. Киеве установили личность киллера, убившего в Киеве российского бизнесмена Максима Курочкина.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей киевской милиции, этот мужчина ранее проживал в Днепропетровске, но впоследствии получил российское гражданство. Также установлено, что когда-то он работал в специальном подразделе одной из силовых структур.

Как отметили в столичном Главке, “этот человек объявлен в розыск, однако, как говорят специалисты, вряд ли удастся ее найти, поскольку, как правило, такие люди долго не живут – их ликвидируют”.

Справка УНИАН. М.Курочкин был застрелен 27 марта 2007 года в Киеве во время его конвоирования в Святошинский районный суд, который рассматривал уголовное дело, возбужденное в отношении российского бизнесмена по факту вымогательства. Также был ранен сотрудник конвоя.

21 апреля 2007 года и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в эфире “5 канала” сообщил о задержании в Днепропетровске двух исполнителей убийства М.Курочкина.

В тот же день пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что Службой безопасности Украины и Министерства внутренних дел задержан ряд лиц, которых обоснованно подозревают в причастности к совершению преднамеренного убийства российского бизнесмена М.Курочкина и директора Днепропетровского рынка “Озерка” Владимира Воробьева и ряда других тяжких и особо тяжких преступлений.