В понедельник, 29 марта, в 17.00, в кинотеатре «Киев»( ул.Красноармейская,19) состоится гала-премьера фильма «Муж моей вдовы». Этот фильм был снят украинской кинокомпанией, и в нем играет украинская звезда. На экраны кинотеатров Украины и России фильм выйдет 1 апреля.

«Муж моей вдовы» – современная музыкальная комедия. В главной роли дебютирует украинская звезда Камалия. Ее партнерами по съемочной площадке стали такие известные актеры, как Дмитрий Нагиев и польский актер Марчин Мрочек. В комедии также участвуют Александр Семчев, Любомирас Лауцявичус, Виталий Хаев и Владимир Епископосян.

Фильм снят режиссером Леонидом Горовцом по совместному сценарию с Георгием Конном и Дмитрием Головковым. Музыку к фильму написал Владимир Быстряков, а стихи – Аркадий Гарцман.

Съемки проходили в Вильнюсе. Особую атмосферу фильму придают классические интерьеры дворца Вилейшиса, где разворачиваются основные события.

Программа:

17:00-17:30 Регистрация

17:30-18:55 Просмотр фильма «Муж моей вдовы».

18:55-19:30 Проход VIP гостей по красной дорожке.

19:00-20:00 Развлекательная программа, фуршет с VIP-гостями.

20:10-20:55 Пресс-конференция режиссера фильма Леонида Горовица и исполнителей главных ролей - Камалии и Марчина Мрочека.

20:55-21:05 Конкурс по фильму (ведущий – Максим Бахматов). Приз: поездка на двух в Голливуд!

21:10 Завершение медиа-программы.

Аккредитация для СМИ: Виктория Марценюк, сотрудник PR-департамента компании Pulse, телефон +38 (063) 418 98 85, электронная почта: v.martsenyuk@Pulse.ua.

Все аккредитованные представители СМИ должны зарегистрироваться в кинотеатре «Киев» в понедельник 29 марта с 17:00 до 17:30.