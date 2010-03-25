Прокуратура требует перемерить земли Ялтинского заповедника

Прокуратура настояла на более тщательном измерении земель Ялтинского горно-лесного заповедника.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы надзорного ведомства, согласившись с прокурорским протестом, Совет министров Крыма отменил решение 2009 года об утверждении границ заповедника площадью почти 14 тыс. 485 гектаров.

Главное замечание прокуратуры было в том, что в утвержденных правительством материалах "недостает необходимых документов, а некоторые из них требуют значительной доработки".

"Границы ряда участков утверждены разными актами, в которых площадь отличается на несколько гектаров. Расхождения содержатся в документах относительно территорий Форосского, Массандровского, Ливадийского, Гаспринского и Алупкинского советов", - привела пример пресс-служба.

Прокуратура настаивает на пересмотре вопроса о невключении в границы заповедника девяти гектаров на территории Алупкинского совета и пятнадцати - в районе плато Ай-Петри, поскольку они фактически находятся в его пользовании.

"Правительство приняло меры для приведения постановления в соответствие с законом", - резюмирует пресс-служба прокуратуры.