Пожар в заповеднике Аскания-Нова
09:47, 16 февраля 2007Общество
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Один человек получил ожоги 2-3 степени
В заповеднике “Аскания-Нова” на Херсоне сгорело свыше 2 га степного массива.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, пожар возник вчера в 13.20. Для его ликвидации было привлечено свыше 60 человек и 10 единиц техники. В 17.00 пожар был локализован.
Во время тушения пожара в результате резкого изменения направления ветра один человек получил ожоги 2-3 степени.
Убытки от пожара составляют 5 млн.180 тыс. грн.
Причина ЧП устанавливается.
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