Пожар в заповеднике Аскания-Нова

В заповеднике “Аскания-Нова” на Херсоне сгорело свыше 2 га степного массива.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, пожар возник вчера в 13.20. Для его ликвидации было привлечено свыше 60 человек и 10 единиц техники. В 17.00 пожар был локализован.

Во время тушения пожара в результате резкого изменения направления ветра один человек получил ожоги 2-3 степени.

Убытки от пожара составляют 5 млн.180 тыс. грн.

Причина ЧП устанавливается.