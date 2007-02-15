Ахметов: нужны не свободные экономические зоны, а экономически свободная страна

Народный депутат Ринат АХМЕТОВ высказывается за то, «чтобы вся Украина стала свободной экономической зоной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.АХМЕТОВ заявил сегодня в Донецке на выездном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики. Заседание рассматривало перспективы развития СЭЗ и ТПР в Украине.

"Я за то, чтобы вся Украина стала свободной экономической зоной", - сказал он.

"Я считаю, что нам нужны не свободные экономические зоны, а экономически свободная страна", - подчеркнул Р.АХМЕТОВ.

Он также высказал убеждение, что "Украина должна стать лучшей страной в Европе для ведения бизнеса".

"Но для этого нам необходимо обеспечить уважение прав частной собственности, верховенство права, политическую, экономическую и социальную стабильность, простые и равные правила игры для всех. Ну и, конечно же, низкие налоги. Мировой опыт говорит о том, что это лучший стимул для инвесторов", - пояснил народный депутат.

По его словам, "свободные экономические зоны – это не цель, а средство, точнее, одно из средств стимулирования инвестиций, а цель – обеспечить экономический рост".

"Что касается моего отношения к свободным экономическим зонам, то я убежден в том, что крупному бизнесу преференции не нужны. Крупный бизнес уже вырос из коротких штанишек и способен конкурировать на равных", - указал Р.АХМЕТОВ.

По его словам, "крупный бизнес отказывается от льгот, потому что льготы, принося операционную прибыль, разрушают стоимость бизнеса". "Одним словом, зарабатываешь миллион, а теряешь миллиард. Потому что инвесторы, особенно западные, очень осторожно относятся ко всем видам льгот", - акцентировал Р.АХМЕТОВ.

По его мнению, "вопрос о свободных экономические зонах сложный и неоднозначный". Р. АХМЕТОВ напомнил, что "свободные экономические зоны обычно критикуют за то, что они непрозрачны и неэффективны". При этом он добавил, что "есть и положительные примеры Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах или Шанхая в Китае, которые принято называть экономическим чудом".

"Поэтому мое предложение – давайте работать взвешенно и не спеша. Проанализируем все за и против, а потом будем принимать решение. Решение мы должны выстрадать. Очень важно, чтобы оно было ответственным. И что еще важнее – всегда договариваться на берегу, и никогда не менять правила игры", - сказал Р. АХМЕТОВ, обращаясь к участникам заседания.

Кроме того, уже после заседания, отвечая на вопросы журналистов, Р. АХМЕТОВ подчеркнул, что он не против СЭЗов. "Так нельзя говорить", - сказал нардеп. "Я против того, чтобы мы спешили, чтобы мы принимали быстрые эмоциональные решения. Я категорически против того, что в 2005 году правительство ТИМОШЕНКО отменило действие свободных экономических зон. Это говорит о том, что были приняты правила игры, а потом в одностороннем порядке были нарушены права инвесторов", - снова подчеркнул Р.АХМЕТОВ.

Он снова привел пример "прекрасного зарубежного опыта". "Я знаю, свободные экономические зоны были в Ирландии. Но они потом отошли от этого. У них вся страна стала свободной экономической зоной. Там налог на прибыль, по-моему, 12,5%, если мне не изменяет память, а у нас на сегодняшний день налог на прибыль – 25%. Мы неконкурентоспособны на сегодняшний день даже с нашими соседями", - констатировал народный депутат.

"Свободные экономические зоны должны быть прозрачными, понятными, простыми и с равными правами для всех, вот это важно", - заключил Р.АХМЕТОВ.