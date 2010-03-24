Председатель ОБСЕ посетит Украину

Государственный секретарь – министр иностранных дел Республики Казахстан Канат САУДАБАЕВ посетит Украину с визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ в конце марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь во время встречи министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине Амангельды ЖУМАБАЕВЫМ.

В ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Была отмечена особая важность интенсификации политического диалога на высоком уровне и необходимости организации в этом контексте в 2010 году украинско-казахстанского саммита.

Состоялся также обмен мнениями о председательстве Казахстана в ОБСЕ в 2010 году и налаживании эффективного взаимодействия между Украиной и Казахстаном в рамках этой организации.