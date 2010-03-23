Янукович утвердил мероприятия к 65-летию Победы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ №403/2010 «О дополнительных мерах по празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 лет».

Документ размещен на официальном сайте главы государства.

Указ подписан “с целью обеспечения всенародного чествования и увековечения героического подвига защитников Отчизны, которые, проявив массовый героизм, невиданную стойкость, патриотизм, в жестокой войне с фашистскими захватчиками отстояли свободу и независимость Родины, уважая традицию Украинского народа хранить память о защитниках Отчизны, учитывая необходимость усиления внимания общества к потребностям ветеранов войны, улучшения их социальной защиты”.

Данным документом приоритетами в проведении провозглашенного Верховной Радой Украины 2010 года в Украине Года ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. определена консолидация Украинского народа в уважительном отношении к ветеранам Великой Отечественной войны, увековечении памяти о Победе, героических, боевых и трудовых победах Украинского народа во времена Великой Отечественной войны, воспитания в первую очередь у молодежи чувства патриотизма, уважения и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны за их ратные и трудовые подвиги в борьбе с фашизмом.

Этим Указом создан Координационный совет по вопросам празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Координационный совет возглавляет Президент Украины.

Утвержден персональный состав Координационного совета, основными задачами которого является обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Данным документом Кабинета Министров Украины поручено обеспечить:

безусловное выполнение законов по вопросам социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны, принятие дополнительных мер по совершенствованию законодательных актов с целью улучшения пенсионного, социального, медицинского обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны, усиления гарантий реализации их прав и свобод;

решение в соответствии с Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований» вопросов о существенном увеличении размеров ежегодной разовой денежной помощи соответствующим лицам и осуществление ее выплат до 5 мая 2010 года и следующих лет, предусмотрев для этого соответствующие расходы в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и в проектах законов о Государственном бюджете Украины на следующие годы;

выплату в течение 2010 года в соответствии с данными информационно-аналитической системы «Реестр вкладчиков сбережений граждан» ветеранам Великой Отечественной войны компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, которые ее не получили;

своевременное изготовление и вручение при участии местных органов исполнительной власти ветеранам войны, в том числе гражданам Украины, которые проживают в других государствах, юбилейной медали «65-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»;

подготовку и одновременное проведение 9 мая 2010 года в столице Украины – городе-герое Киеве, городах-героях Керчи, Одессе, Севастополе парада войск и праздничного салюта тридцатью артиллерийскими залпами, участие в этих мероприятиях ветеранов Великой Отечественной войны;

проведение в городе Киеве с участием ветеранов Великой Отечественной войны торжественного собрания и праздничного концерта в Национальном дворце искусств «Украина»;

предоставление в установленном порядке общественным организациям ветеранов войны поддержки, в том числе предусмотреть во время доработки проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и подготовки проектов законов о Государственном бюджете Украины на следующие годы увеличение объемов финансовой поддержки таких организаций;

осуществление вместе с Киевской городской государственной администрацией безотлагательных мер по предоставлению всеукраинским общественным организациям ветеранов – Международному Украинскому союзу участников войны, Украинскому союзу узников – жертв нацизма и Всеукраинскому объединению ветеранов нежилых помещений для осуществления их уставной деятельности;

пересмотр состава Организационного комитета по подготовке и празднованию 65-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, его эффективную деятельность, а также внесение соответствующих изменений в акты Кабинета Министров Украины, которые вытекают из этого Указа.

Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить приглашение в Украину для участия 9 мая 2010 года в торжественных мероприятиях по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне иностранных делегаций ветеранов войны, которые принимали участие в освобождении Украины от фашистских захватчиков. Также поручено осуществить вместе с другими центральными органами исполнительной власти дополнительные меры по активизации работы заграничных дипломатических учреждений Украины по освещению роли Украинского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и Второй мировой войне и его вклад в победу антигитлеровской коалиции.

Министерству иностранных дел Украины, Министерству обороны Украины, Министерству здравоохранения Украины, Министерству транспорта и связи Украины, Государственному комитету Украины по делам ветеранов поручено обеспечить подготовку и реализацию проекта «Поезд Победы».

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено разработать при участии общественных организаций ветеранов войны соответствующие программы по проведению Года ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., в которых предусмотреть, в частности, дополнительные меры по улучшению жилищно-бытовых условий, медицинского и транспортного обслуживания ветеранов войны, в первую очередь предоставление жилья инвалидам Великой Отечественной войны, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и обеспечить выполнение этих программ.