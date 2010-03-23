"Кривбассжелезрудком" требует проверить деятельность ОАО "Сухая Балка"

ОАО «Кривбассжелезрудком» заявляет о незаконных действиях ОАО «Суха Балка» и просит Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины провести проверку.

Об этом идет речь в заявлении ОАО «Кривбассжелезрудком» в ГПУ, СБУ, Министерство транспорта и связи Украины, ГП «Укрзализныця» и главе Днепропетровской облгосадминистрации, копия которого передана УНИАН.

Как отмечается в заявлении, в «настоящее время ОАО «Суха Балка» искусственно создало и усиленно нагнетает конфликт с ОАО «Кривбассжелезрудком», который базируется на откровенно ложных обоснованиях, состоящих в следующем - якобы ОАО «Кривбассжелезрудком» незаконно препятствует ОАО «Суха Балка» в использовании железнодорожных путей…». По информации ОАО «Кривбассжелезрудком», «продолжающий обостряться конфликт был искусственно создан ОАО «Суха Балка» исключительно с целью оправдания в глазах госорганов и общественности своих действий, а также достижения корыстных целей через привлечение государственных органов, в том числе подразделений ГП «Укрзализныця».

Авторы заявления отмечают, что ОАО «Кривбассжелезрудком» и ОАО «Суха Балка» до недавнего времени являлись давними партнерами и взаимовыгодно сотрудничали. При этом ОАО «Кривбассжелезрудком» принадлежит несколько объектов имущества, вошедшего в уставный фонд предприятия при его корпоратизации, которые расположены на территории горного отвода ОАО «Суха Балка». В частности, среди указанного имущества находятся и железнодорожные пути, стрелочные переводы, здания и сооружения, задействованные в технологическом процессе по обслуживанию хозяйственной деятельности ОАО «Суха Балка».

«Начиная с 2008 года, ОАО «Суха Балка» ведет деятельность, направленную на создание системы железнодорожного транспортного обслуживания с целью исключения из нее ОАО «Кривбассжелезрудком». К сожалению, в рамках этого ОАО «Суха Балка» взяла курс на противоправное уничтожение имущества ОАО «Кривбассжелезрудком», - говорится в заявлении.

По мнению авторов заявления, причины указанных действия ОАО «Суха Балка» состоят в том, что запланированная ОАО «Суха Балка» реконструкция системы транспортного обслуживания предусматривает демонтаж всех путей «Кривбассжелезрудкома» на всех промплощадках шахт, а также замену погрузочного оборудования, систем управления, устройств СЦБ и связи.

«Кривбассжелезрудком» заявляет, что ОАО «Суха Балка» «ведет интенсивное строительство новых железнодорожных путей с повреждением, а в некоторых случаях и с уничтожением имущества ОАО «Кривбассжелезрудком». Также ОАО «Суха Балка» производит расчистку территорий, что уже привело к вырубке «огромного массива зеленых насаждений, которые обеспечивали так называемый «экологический буфер» между пылеобразующими отвалами промышленной и жилой зон города Кривого Рога, что влечет за собой резкое ухудшение и без того непростой экологической обстановки в городе», отмечается в документе.

«Указанные противоправные действия ОАО «Суха Балка» выполняются без ведома и согласия с ОАО «Кривбассжелезрудком» как законным ветвевладельцем». По мнению авторов заявления, «именно отсутствие каких-либо законных разрешений на проводимые им работы подвигло ОАО «Суха Балка» на искусственное создание конфликтной ситуации с ОАО «Кривбассжелезрудком». В качестве предлога для генерирования и дальнейшего нагнетания этого конфликта ОАО «Суха Балка» использовала естественный износ железнодорожного полотна ОАО «Кривбассжелезрудком».

Авторы заявления отмечают, что в начале февраля на железнодорожных путях, принадлежащих ОАО «Кривбассжелезрудком», были обнаружены предельные износы металлических частей, в связи с чем стрелочные переводы были закрыты для движения подвижного состава. В настоящее время ОАО «Кривбассжелезрудком» принимает все меры для скорейшего устранения причин, угрожающих безопасности движения, приобретения и замены пришедших в негодность деталей строения железнодорожного пути.

Но, убеждены авторы документа, «ОАО «Суха Балка» не выгодно и не интересно, чтобы ОАО «Кривбассжелезрудком» выполнил ремонт, им необходимо убедить государственные органы и общественность в том, что ОАО «Кривбассжелезрудком» якобы нарушает их права, «угнетает рабочих» ОАО «Суха Балка». «…Руководители этого ОАО прекрасно понимают, что в установленном законом порядке они необходимые разрешения не получат, но при наличии созданного информационного поля, когда права ОАО «Суха Балка» якобы нарушают, можно «под шумок» обеспечить подписание подобных документов…».

Обращаясь к правоохранителям, авторы заявления отмечают, что «указанные действия и принятые нами меры … спровоцировали поступление в последнее время в адрес руководителей и сотрудников ОАО «Кривбассжелезрудком» постоянных угроз от руководителей железной дороги, правоохранительных органов и прокуратуры, которые под страхом привлечения к уголовной ответственности, лишения свободы и даже лишения нашего предприятия лицензии на право осуществления перевозок железнодорожным транспортом, понуждают предоставить возможность ГП «Приднепровская железная дорога» вывозить продукцию ОАО «Суха Балка».

По информации руководства ОАО «Кривбассжелезрудком», «с 17 по 19 марта 2010 года включительно наше предприятие посетило более 10 представителей инспектирующих организаций. Во время предпринимаемых ими комиссионных выездов по местонахождению железнодорожных путей собственности ОАО «Кривбассжелезрудком», проверяющие всячески игнорировали факт масштабного строительства, которое ведется ОАО «Суха Балка». Указанные факты, по нашему мнению свидетельствуют о наличии в действиях проверяющих признаков коррупции в интересах ОАО «Суха Балка».

Как отмечают авторы заявления, «с каждым днем, действия ОАО «Суха Балка» приобретают все более угрожающий жизни и здоровью людей характер»: было совершено «многократное повреждение (путем пореза) более 35 метров рельс железнодорожного пути» собственности ОАО «Кривбассжелезрудком», чем предприятию нанесен ущерб в размере почти 65 тыс. грн.; на рельсах создаются препятствия для движения поездов, что может привести к сходу подвижного состава с рельс и угрожать здоровью людей. «Характер совершенных действий свидетельствует об их преднамеренности и направленности на приведение железнодорожных путей сообщения в непригодное для эксплуатации состояние…».

В указанных действиях усматриваются признаки преступления предусмотренного ст. 277 Уголовного кодекса Украины - преднамеренное разрушение или повреждение путей сообщения, сооружений на них, подвижного состава или судов, средств связи или сигнализации, а также другие действия, направленные на приведение указанных предметов в непригодное для эксплуатации состояние.

В связи с изложенным выше, авторы заявления просят «провести проверку законности строительства, выполняемого ОАО «Суха Балка», наличия и правомерности выдачи ОАО «Суха Балка» разрешительных документов на право ведения изыскательских и строительных работ на железнодорожных путях ОАО «Кривбассжелезрудком».

Провести проверку деятельности сотрудников ГП «Укрзализниця», ГП «Приднепровская железная дорога», не препятствующих противоправной деятельности ОАО «Суха Балка».

Принять меры к установлению виновных лиц и пресечь незаконную деятельность.

Установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в преднамеренном повреждении железнодорожных путей сообщения, являющихся собственностью ОАО «Кривбассжелезрудком».