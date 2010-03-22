Одесскую милицию тоже возглавил «донецкий»

Главное управление МВД Украины в Одесской области возглавил полковник милиции Михаил ЯЦКОВ.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в области.

Ранее эту должность занимал генерал милиции Богдан КЕРНИЦКИЙ.

До нового назначения М.ЯЦКОВ работал начальником таможенных постов «Ильичевск», «Одесса-порт», заместителем начальника Южной таможни.

46-летний М.ЯЦКОВ родился в Горловке Донецкой области, закончил Краматорский индустриальный институт и Донецкий институт внутренних дел при Донецком госуниверситете. Работал участковым инспектором инспекции по делам несовершеннолетних в Горловке, с 1990 года работал на оперативных и руководящих должностях подразделений по борьбе с экономической преступностью: возглавлял Горловское управление налоговой милиции, проходил службу в Киеве, Херсонской и Одесской областях.