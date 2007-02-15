Бабу Параску чуть не изнасиловали на Майдане
11:30, 15 февраля 2007Общество
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Королюк приехала из Донецка
Вчера легендарная Баба Параска прибыла в Киев. Тернопольская революционерка, обладательница ордена княгини Ольги прониклась призывом Юлии Тимошенко отметить День влюбленных на Майдане. Женщина почему-то ругала Бокого, сказала, что приехала только что из Донецка и Запорожья, сообщила, что люди там встречали ее очень хорошо и радушно.
В тот момент, когда несколько десятков пар слились в поцелуе (это и был апогей акции), к бабе Параске ринулся небритый, беззубый мужчина. Женщина начала убегать. Майданный мачо все же догнал орденоносицу и начал осыпать страстными поцелуями...
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